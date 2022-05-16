Александр Соболев показал видео с совместной рыбалки с Георгием Джикией

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выложил видео совместной рыбалки с защитником красно-белых Георгием Джикией. Видео нападающий «Спартака» опубликовал в своём телеграм-канале.

Георгий Джикия запечатлён на видео с рыбой внушительных размеров.

Напомним, вчера, 15 мая, «Спартак» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги принимал у себя дома санкт-петербургский «Зенит». Матч завершился вничью со счётом 1:1. Единственный гол в составе красно-белых забил Александр Соболев. Георгий Джикия провёл на поле весь матч.

«Спартак» по итогам 29 туров чемпионата располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Кроме того, команда Паоло Ваноли вышла в финал Кубка России где 29 мая сыграет с московским «Динамо».