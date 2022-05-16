«Барселона» готова рассмотреть возможность продажи тер Штегена летом

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб рассмотрит возможность продажи немецкого голкипера, если поступит достойное предложение. Тер Штеген пропустил начало сезона из-за травмы колена, и руководство «Барселоны» не совсем довольно его игрой.
30-летний немецкий голкипер выступает за «Барселону» с 2014 года. Контракт немецкого игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры тер Штеген принял участие в 34 матчах, в 11 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
«Хетафе» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 37-й тур:
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