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«Спартак-2» разгромил «КАМАЗ» в домашнем матче ФНЛ

«Спартак-2» разгромил «КАМАЗ» в домашнем матче ФНЛ
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В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 московский «Спартак-2» принимал «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе четвёртом поле академии «Спартака» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 51-й минуте встречи счёт открыл защитник «Спартака-2» Илья Агапов. На 74-й минуте полузащитник Константин Шильцов упрочил преимущество хозяев. Через 9 минут нападающий «Спартака-2» Владислав Шитов довёл счёт до разгромного.

Московский «Спартак-2» набрал 55 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» из Набережных Челнов (37) — на 17-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (74).

ФНЛ - Первый дивизион. 37-й тур
16 мая 2022, понедельник. 16:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
3 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Агапов – 51'   2:0 Шильцов – 74'   3:0 Шитов – 83'
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