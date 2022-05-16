«Спартак-2» разгромил «КАМАЗ» в домашнем матче ФНЛ

В матче 37-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 московский «Спартак-2» принимал «КАМАЗ». Встреча прошла на стадионе четвёртом поле академии «Спартака» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 51-й минуте встречи счёт открыл защитник «Спартака-2» Илья Агапов. На 74-й минуте полузащитник Константин Шильцов упрочил преимущество хозяев. Через 9 минут нападающий «Спартака-2» Владислав Шитов довёл счёт до разгромного.



Московский «Спартак-2» набрал 55 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» из Набережных Челнов (37) — на 17-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо» (74).