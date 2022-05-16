Футболист «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку был признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Француз получил награду по совместному решению болельщиков, клубов и экспертов.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провёл за немецкую команду 34 матча в чемпионате Германии. Он сумел забить 20 голов и сделать 15 результативных передач.

Команда под руководством Доменико Тедеско заняла итоговое четвёртое место в чемпионате Германии и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер московского «Спартака» возглавил «РБ Лейпциг» когда команда находилась на 11-м месте в турнирной таблице и сумел вывести её в самый престижный клубный турнир Европы. В 20 матчах под руководством Тедеско в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» набрал 40 очков (12 побед, 4 ничьих, 4 поражения).