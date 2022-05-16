«Ювентус» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
Поделиться
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ювентус» — «Лацио». Встреча 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио».
Туринский «Ювентус» набрал 69 очков в 36 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Римский «Лацио» (62) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (83). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», а римский «Лацио» проведёт встречу с «Вероной». Обе встречи состоятся 22 мая.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:55
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:58
-
16:38
-
16:13
-
16:06
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:57
-
14:57
-
14:32
Партнерский контент