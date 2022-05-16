«Ювентус» — «Лацио»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ювентус» — «Лацио». Встреча 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Лацио».



Туринский «Ювентус» набрал 69 очков в 36 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Римский «Лацио» (62) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (83). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».



В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной», а римский «Лацио» проведёт встречу с «Вероной». Обе встречи состоятся 22 мая.