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Стефано Пиоли признался, что мотивировал игроков «Милана» словами Коби Брайанта

Стефано Пиоли признался, что мотивировал игроков «Милана» словами Коби Брайанта
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как пытался добиться концентрации от своих подопечных перед решающим отрезком сезона в Серии А.

«Честно говоря, последние несколько недель были абсолютно обыкновенными, потому что я вижу отношение своих игроков – они улыбаются, шутят, но они полны решимости и сосредоточены, когда приходят на тренировки. Мне не нужно беспокоиться, так как я вижу их настрой.

Я показал парням интервью с Коби Брайантом, который при счете 2-0 в серии плей-офф НБА заявил, что работа ещё не выполнена, и цель не достигнута. Это ещё не финиш. Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию, которые в конечном итоге могут оказаться решающими», – приводит слова Пиоли Football Italia.

После 37 туров Серии А «Милан» занимает первое место в таблице с 83 очками. У идущего следом «Интера» на два балла меньше.

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