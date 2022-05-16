Стефано Пиоли признался, что мотивировал игроков «Милана» словами Коби Брайанта

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, как пытался добиться концентрации от своих подопечных перед решающим отрезком сезона в Серии А.
«Честно говоря, последние несколько недель были абсолютно обыкновенными, потому что я вижу отношение своих игроков – они улыбаются, шутят, но они полны решимости и сосредоточены, когда приходят на тренировки. Мне не нужно беспокоиться, так как я вижу их настрой.
Я показал парням интервью с Коби Брайантом, который при счете 2-0 в серии плей-офф НБА заявил, что работа ещё не выполнена, и цель не достигнута. Это ещё не финиш. Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию, которые в конечном итоге могут оказаться решающими», – приводит слова Пиоли Football Italia.
После 37 туров Серии А «Милан» занимает первое место в таблице с 83 очками. У идущего следом «Интера» на два балла меньше.
- 16 мая 2022
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