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Мостовой: жалко, что фанаты «Спартака» не могут или не хотят быть на финале Кубка России

Мостовой: жалко, что фанаты «Спартака» не могут или не хотят быть на финале Кубка России
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об отказе активных фанатов московского клуба прерывать бойкот матчей, начатый из-за внедрения Fan ID.

«Неприятно, конечно, что трибуна за воротами пустует, но я понимаю болельщиков «Спартака». Жалко, что они не могут или не хотят быть на финале Кубка России. Вернуться на один матч? Но ведь же принцип, они дали слово и его они держат. Поймут ли футболисты фанатов? Не знаю. Я что-то ни одного слова от футболистов не услышал, что поддержки нет, трибуна пустует. Там, наверное, половине футболистов то всё равно, их это не касается. Тем более, что «Спартак» начал выигрывать и вроде все хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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