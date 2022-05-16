Мерсон: «Ливерпуль» может обыграть «Саутгемптон» хоть со счётом 55:0 — шансов на титул нет

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон выразил уверенность, что победителем английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 станет «Манчестер Сити».



«Ливерпуль» может обыграть «Саутгемптон» хоть со счётом 55:0, но это ничего не изменит. У них нет шансов выиграть английскую Премьер-лигу. «Манчестер Сити» нужно обыграть «Астон Виллу» дома — так и будет. Всё, о чём можно просить в конце гонки за титул, — это провести последний матч дома, держа всё в своих руках.



«Манчестер Сити» набрал важное очко в матче с «Вест Хэм Юнайтед» и выиграет чемпионат. Но это была прекрасная гонка, команды постоянно оказывали давление друг на друга», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Манчестер Сити» в 37 матчах набрал 90 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» (86) имеет игру в запасе и занимает 2-ю строчку.

Самые яркие покеры в АПЛ