Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч 37-го тура Серии А с «Сампдорией»

«Фиорентина» объявила стартовый состав на матч 37-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией». Российский нападающий Александр Кокорин начнёт встречу на скамейке запасных.



«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Миленкович, Игор, Бираги, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Иконе, Кабрал, Гонсалес.

Матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сампдория» — «Фиорентина» состоится сегодня, 16 мая, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Фиорентина» в 36 матчах набрала 59 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (33) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (83). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».