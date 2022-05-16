После прихода Лионеля Месси доходы «ПСЖ» от продаж атрибутики выросли на € 60 млн

Приход Лионеля Месси во французский «ПСЖ» привёл к увеличению доходов клуба от продажи атрибутики на 40%, что эквивалентно примерно € 60 млн. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника общий доход клуба в сезоне-2021/2022 превысил € 700 млн. Это в семь раз больше, чем в сезоне-2010/2011, когда QSI приобрела парижский клуб.

«ПСЖ» продал более миллиона футболок с именем аргентинца с момента его прихода прошлым летом, в то время как один только спонсорский доход достиг € 310 млн после того, как 11 новых партнёров присоединились к клубу в этом сезоне.

Также сообщается, что на долю 34-летнего аргентинского форварда в этом сезоне пришлось 60% продаж футболок клуба.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.