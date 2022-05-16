«МЮ» объявит о контракте со Стивом Маклареном на следующей неделе

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен станет помощником нового главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага на следующей неделе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Стивен Хоусон.
По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже заключил контракт с английским специалистом. Он присоединится к клубу в ближайшие дни, а официальное объявление ожидается на следующей неделе.
Напомним, что Стив Макларен с 1999 по 2001 год был помощником сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти», «Ньюкасл» и другие клубы.
Также Стив Макларен был главным тренером национальной сборной Англии, когда она не смогла пройти квалификацию на чемпионат Европы 2008 года, уступив второе место в квалификационном турнире сборной России.
- 16 мая 2022
-
21:48
-
21:46
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:32
-
20:21
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:39
-
19:32
-
19:17
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:55
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:12