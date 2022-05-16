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«МЮ» объявит о контракте со Стивом Маклареном на следующей неделе

«МЮ» объявит о контракте со Стивом Маклареном на следующей неделе
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Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен станет помощником нового главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага на следующей неделе. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Стивен Хоусон.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже заключил контракт с английским специалистом. Он присоединится к клубу в ближайшие дни, а официальное объявление ожидается на следующей неделе.

Напомним, что Стив Макларен с 1999 по 2001 год был помощником сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти», «Ньюкасл» и другие клубы.

Также Стив Макларен был главным тренером национальной сборной Англии, когда она не смогла пройти квалификацию на чемпионат Европы 2008 года, уступив второе место в квалификационном турнире сборной России.

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