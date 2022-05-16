Агент Баринова: Дмитрий верой и правдой служит «Локомотиву» много лет, он любит этот клуб

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова, высказался о будущем футболиста.



«Баринов — воспитанник «Локомотива», верой и правдой служит этому клубу много лет, любит его, является лидером и капитаном команды. Что касается перехода в Европу, туда стремится не только он. У нас все футболисты — амбициозные люди, все хотят выступать на более высоком уровне. Другой вопрос, что сейчас действительно сложная ситуация с международными трансферами, сложно предсказать, что и как произойдет дальше. Ждём последний тур, потом у футболистов отпуск, посмотрим, что будет дальше.



«Зенит»? Не буду даже комментировать какие-то цифры или другие клубы. С этими вопросами нужно обращаться к руководству «Локомотива», это будет более логично», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

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