Легенда «Арсенала» Сол Кэмпбелл является фаворитом на пост главного тренера «КПР»

Бывший игрок «Арсенала» и «Тоттенхэма» Сол Кэмпбелл является фаворитом на пост следующего главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, Кэмпбелл, который раньше играл с нынешним директором «КПР» Лесом Фердинандом в «Тоттенхэме» и сборной Англии, собирается пройти собеседование на вакантную должность.
У легендарного защитника есть связь с клубом, поскольку он тренировал молодёжные команды «КПР», работая над получением своих тренерских значков.
Ранее Сол Кэмпбелл был главным тренером клуба английской Лиги 1 «Саутенд». Бывшему защитнику не удалось спасти команду от вылета в Лигу 2.
До этого Кэмпбелл произвёл впечатление, работая в «Макклсфилде». Он возглавил команду, которая располагалась в нижней части турнирной таблицы Лиги 2, и смог спасти её от вылета.
Сол Кэмпбелл также был фаворитом на пост тренера сборной Англии до 21 года в прошлом году, но в конечном итоге был назначен Ли Карсли.
- 16 мая 2022
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