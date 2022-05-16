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Мохамед Эльнени: уверен, что «Арсенал» попадёт в топ-4 АПЛ, всё в наших руках

Мохамед Эльнени: уверен, что «Арсенал» попадёт в топ-4 АПЛ, всё в наших руках
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени высказался о борьбе за попадание в первую четвёрку чемпионата Англии по итогам сезона.

«Конечно, я уверен, что мы попадём в топ-4 АПЛ — это всё ещё в наших руках. Никто другой не контролирует эту ситуацию. Всё зависит от нас и, конечно, мы будем бороться.

«Арсенал» — сильная команда, но любой соперник в английской Премьер-лиге силён. Конечно, в матче с «Ньюкаслом» будет тяжело. Ничего не изменилось бы, если бы нам противостояла другая команда, потому что каждый клуб в АПЛ хорош. У нас впереди два матча, и если выиграем их, то будем в первой четвёрке. Нам не нужно полагаться на чужие результаты», — приводит слова Эльнени Sky Sports.

«Арсенал» набрал 66 очков в 36 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

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