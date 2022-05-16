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Никита Баженов: очень хочу, чтобы фанаты «Спартака» вернулись на трибуну

Никита Баженов: очень хочу, чтобы фанаты «Спартака» вернулись на трибуну
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о решении активных болельщиков красно-белых не отменять бойкот, начатый из-за внедрения Fan ID, ради финального матча Кубка России с «Динамо».

«Каждый болельщик сам для себя принимает решение, возвращаться на трибуну или нет, и его надо уважать. Я очень хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуну. Я прекрасно понимаю их, и если бы не работа, то тоже не ходил бы на футбол. Был матч «Спартак» — «Зенит», и активных болельщиков очень не хватало. Надо что-то с этим делать, договариваться с ребятами, потому что без них команде очень тяжело. Без них это как-то всё не то», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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