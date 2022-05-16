«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с завоеванием чемпионского титула РПЛ
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Сербская «Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с чемпионством в Российской Премьер-Лиге. Текст поздравления опубликован на официальном сайте сербского клуба.
В сообщении отмечается, что санкт-петербургская команда набрала 65 очков в 29 матчах и забила 66 голов, что сделало её самой эффективной командой турнира и позволило прийти к последнему туру с 12-очковым отрывом.
В нём также сказано, что такие выдающиеся игроки, как Артём Дзюба, Малком, Далер Кузяев и другие получат возможность ещё раз показать свой класс в последнем туре чемпионата.
«Зенит» в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги, 21 мая, сыграет на выезде против «Нижнего Новгорода».
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» заинтересована в трансфере нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
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