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«Фиорентина» без Кокорина потерпела разгромное поражение в матче Серии А с «Сампдорией»

«Фиорентина» без Кокорина потерпела разгромное поражение в матче Серии А с «Сампдорией»
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В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 16-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сампдории» Алекс Феррари. На 30-й минуте нападающий Фабио Квальярелла упрочил преимущество хозяев. На 71-й минуте полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби довёл счёт до разгромного. Через 13 минут хавбек «Сампдории» Абдельхамид Сабири отправил в ворота гостей четвёртый мяч. На 89-й минуте форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес успешно реализовал пенальти и сократил отставание гостей в счёте.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, однако не вышел на поле.

«Сампдория» набрала 36 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (59) находится на 7-м месте.

Италия - Серия А. 37-й тур
16 мая 2022, понедельник. 19:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
4 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Феррари – 16'   2:0 Квальярелла – 30'   3:0 Торсби – 71'   4:0 Сабири – 83'   4:1 Гонсалес – 89' (пен)
Удаления: Колли – 90+4' / нет
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