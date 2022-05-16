«Фиорентина» без Кокорина потерпела разгромное поражение в матче Серии А с «Сампдорией»

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



На 16-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сампдории» Алекс Феррари. На 30-й минуте нападающий Фабио Квальярелла упрочил преимущество хозяев. На 71-й минуте полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби довёл счёт до разгромного. Через 13 минут хавбек «Сампдории» Абдельхамид Сабири отправил в ворота гостей четвёртый мяч. На 89-й минуте форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес успешно реализовал пенальти и сократил отставание гостей в счёте.



Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на эту встречу, однако не вышел на поле.



«Сампдория» набрала 36 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (59) находится на 7-м месте.