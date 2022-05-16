Канчельскис: в РФС работают идиоты. Зачем Fan ID? Ещё у всей страны паспорта соберите!

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о введении на российских стадионах паспорта болельщика (Fan ID).



«Пандемии нет уже давно, а у нас какой-то паспорт болельщика. Какой паспорт? Там дебилы работают, что ли? Болельщики правы насчёт бойкота, и я согласен с ними. Зачем издеваться над народным футболом? В федерации футбола какие-то дебилы, идиоты работают. Зачем это паспорт нужен? Возьмите ещё, у всей страны паспорта соберите! Для чего этот Fan ID нужен? Пошёл, купил билет — и смотри футбол. Я удивляюсь людям, которые такие решения принимают, просто дебилы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, что активные фанаты московского «Спартака» отказались прекратить бойкот на посещение матчей команды из-за введения Fan ID даже ради финала Кубка России.