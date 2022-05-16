Баженов: Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него — захочет или нет

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о перспективах продолжения карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.



«Думаю, что с возвращением Кокорина в «Спартак» точно будет сложно. В одну реку футболисты дважды, конечно, входят, но мне кажется, что с Сашей такой истории не будет. Ему точно надо что-то делать, куда-то точно уходить и уже там стараться возобновить карьеру. Будет ли это в России или Европе, неважно. Мы знаем, что Кокорин может играть на хорошем уровне, но всё зависит от него — захочет он этого или нет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сегодня, 16 мая, «Фиорентина» на выезде уступила «Сампдории» со счётом 1:4. Российский нападающий итальянского клуба провёл весь матч на скамейке запасных.