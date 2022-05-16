Нигматуллин: лучший вариант для Кокорина — вернуться в Россию

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о карьерных перспективах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«К сожалению, Кокорин в «Фиорентине» давно стал определённым мемом. Он может спасти карьеру только переходом в какой-нибудь клуб, где он будет работать и играть. Какая это будет команда? Запросы у него большие. Он не соответствует им. Сложно сказать, какая команда рискнёт его приобрести. Но возвращаться в Россию — самый лучший вариант. Чем больше без игровой практики, тем меньше шансов найти команду. И, соответственно, завершить карьеру», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с 2021 года.