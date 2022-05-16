Вадим Евсеев: вернули «Шинник» в лучшую лигу мира
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал возвращение команды в Футбольную национальную лигу.
«Шинник» вернулся! Пока в ФНЛ. За сезон вернули команду в лучшую лигу мира. Спасибо всем, кто причастен. Всем, кто болел за нас. С победой, Ярославль!» — написал Евсеев на своей странице в соцсетях.
Вчера, 15 мая, в матче раунда плей-офф второй группы ФНЛ-2 «Шинник» сыграл вничью с петербургским «Динамо». Игра завершилась со счётом 1:1. Команда Вадима Евсеева набрала 47 очков и гарантировала себе первое место, дающее путёвку в ФНЛ. До конца первенства ФНЛ-2 осталось четыре тура.
Напомним, «Шинник» вылетел из ФНЛ в ФНЛ-2 по итогам сезона-2020/2021 – тогда команда заняла последнее место в лиге, набрав 25 очков в 42 матчах.
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