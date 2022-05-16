«Ювентус» упустил победу в матче Серии А с «Лацио»

В матче 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Результативную передачу отдал форвард Альваро Мората. На 36-й минуте Мората упрочил преимущество туринской команды, забив гол после передачи полузащитника Хуана Куадрадо. На 51-й минуте встречи защитник «Ювентуса» Алекс Сандро отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи, на шестой добавленной ко второму тайму минуте, итоговый счёт установил хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.
Туринский «Ювентус» набрал 70 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Римский «Лацио» (63) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (83). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
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