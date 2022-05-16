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«Ювентус» упустил победу в матче Серии А с «Лацио»

«Ювентус» упустил победу в матче Серии А с «Лацио»
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В матче 37-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Результативную передачу отдал форвард Альваро Мората. На 36-й минуте Мората упрочил преимущество туринской команды, забив гол после передачи полузащитника Хуана Куадрадо. На 51-й минуте встречи защитник «Ювентуса» Алекс Сандро отправил мяч в собственные ворота. В концовке встречи, на шестой добавленной ко второму тайму минуте, итоговый счёт установил хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

Туринский «Ювентус» набрал 70 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Римский «Лацио» (63) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (83). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

Италия - Серия А. 37-й тур
16 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим
1:0 Влахович – 10'   2:0 Мората – 36'   2:1 Сандро – 51' (автогол)   2:2 Милинкович-Савич – 90+6'
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