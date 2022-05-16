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Форвард «Локомотива» Франсуа Камано стал отцом

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано стал отцом
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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано стал отцом. Супруга 26-летнего гвинейского футболиста родила сына.

«Поздравляем семью Франсуа с пополнением! Желаем здоровья маме и малышу», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Напомним, Камано перешёл в «Локомотив» из «Бордо» в 2020 году. В нынешнем сезоне гвинейский футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2013 года Камано вызывается в национальную команду Гвинеи.

Московский «Локомотив» в 29 матчах набрал 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее досрочно чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

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