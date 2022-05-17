Орлов – Дзюбе: ты воспитанник «Спартака», но вон как помогал «Зениту». Спасибо

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе нападающего Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Нельзя расставаться с Дзюбой не по-дружески. Во-первых, огромное ему спасибо, он прекрасно, честно отработал контракт. Артём – бомбардир, и я не раз говорил, что он в этом сезоне нужен «Зениту». А что дальше – это уже решают тренер и руководство клуба. Но ясно, что у Дзюбы наступает очень сложный момент в карьере. Он уже не может быть таким ярким, как в 2018 году, когда блистал и был звездой.



В спорте всегда бывает так, что какие-то новые люди быстро приходят на смену ветеранам. Когда появились Сергеев и Алберто, они ускорили игру, и «Зенит» в концовке доминировал. Скоростная игра с поддержкой Клаудиньо, Малкома, Барриоса, Дугласа Сантоса вывела команду в потрясающие лидеры. В итоге «Зенит» в гордом одиночестве закончил этот чемпионат.



Пусть Дзюба сам принимает решение. Есть множество вариантов, куда его сватают, но только ему делать выбор. А мы должны спокойно смотреть со стороны и говорить: «Артём, спасибо тебе. Ты воспитанник спартаковского футбола, но вон как помогал «Зениту». Вот и всё», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».