«Хаддерсфилд» пробился в финал плей-офф за выход в английскую Премьер-лигу

«Хаддерсфилд» в полуфинале плей-офф Чемпионшипа по сумме двух матчей (1:1, 1:0) одолел «Лутон» и пробился в главный матч за выход в английскую Премьер-лигу.

Единственный гол в сегодняшнем матче забил нападающий «Хаддерсфилда» Джордан Роудс.

Соперник «Хаддерсфилда» по финальному матчу за выход в АПЛ определится в матче между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Ответная полуфинальная игра между этими командами состоится завтра, 17 мая. В первой победу одержал «Ноттингем Форест» в гостях со счётом 2:1.

В последний раз «Хаддерсфилд» выступал в английской Премьер-лиге в сезоне-2018/2019.

По итогам нынешнего сезона «Хаддерсфилд» занял 3-е место в Чемпионшипе, набрав 82 очка.

Ранее в английскую Премьер-лигу вернулись «Фулхэм» и «Борнмут».