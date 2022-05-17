Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос, считает ли, что гол Соболева был засчитан верно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эпизод с голом в ворота санкт-петербургской команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игрок красно-белых Даниил Хлусевич, выполняя передачу, по инерции бутсой задел колено защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. После изучения повторов этого эпизода судьи приняли решение засчитать гол, автором которого стал Александр Соболев.

«Понятие справедливой игры в лучшую сторону отличает футбол от других видов спорта — когда игрок получил травму или есть риск её получения, соперник не продолжает атаку, а выбивает мяч в аут. Не хочу спорить, была ли накладка на Дугласе Сантосе, умышленная или неумышленная, но спартаковец заехал ему по колену. Дуглас — не тот игрок, который картинно валяется по полю, но в этой ситуации он не мог не упасть. Тем не менее «Спартак» решил продолжить игру и забил гол — пусть это остаётся на их совести», — приводит слова Медведева ТАСС.