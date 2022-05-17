Агент Влашича: Никола не хочет и не планирует возвращаться в Россию
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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы бывшего полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, который выступает за «Вест Хэм Юнайтед», сообщил, что футболист не хочет возвращаться в Россию.
«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».
Напомним, Влашич выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с августа 2021 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн. За московский ЦСКА Влашич выступал с 2018 по 2021 год. Контракт хорватского футболиста с клубом рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 24-летний хорватский полузащитник сыграл в 19 матчах, в которых забил один гол. С 2017 года Влашич вызывается в национальную команду Хорватии.
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