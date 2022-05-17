Гендиректор «Зенита» рассказал о турнирном значении матча со «Спартаком» для обеих команд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» (1:1) поделился мнением о том, какова была турнирная мотивация для обеих команд.
«Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» принципиальны, и зенитовцев, и спартаковцев не нужно специально настраивать на этот матч. Но не надо забывать, что для «Зенита» этот матч не имел никакого турнирного значения, а для «Спартака» сохранялась слабая надежда выбраться из подвала турнирной таблицы и попасть в первую восьмерку. Не знаю, делают в «Спартаке» разделение между первой и второй восьмерками, но чисто статистически важно не быть в подвале.
Поэтому, как мне кажется, нельзя сказать, что этот матч не имел турнирного значения для обеих команд. Но, если мы посмотрим на ход игры, и статистика это подтверждает, владение мячом «Зенита» и в первом тайме, и во втором после пропущенного гола составляло примерно 70 на 30, то есть больше, чем в два раза. Но как он его держал — главный тренер уже отметил, что игра шла на скоростях, которые не позволили бы создавать много моментов, хотя моменты такие были», — приводит слова Медведева ТАСС.
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