Артета о поражении в матче с «Ньюкаслом»: разочаровывает, что они были в 10 раз лучше нас

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
«Ньюкасл» заслужил победу в матче и был намного лучше нас. У нас ничего не было в игре. Они были намного лучше во всех отношениях, а мы плохо владели мячом. По ходу игры случались замены из-за травм, но это не оправдание, потому что они были намного лучше нас.
Это правда, что мы не могли справиться с той игрой, которую должны были вести здесь. Мы пытались что-то изменить, но от этого не стало лучше.
Крайне разочаровывает, что «Ньюкасл» был в 10 раз лучше нас, а результативность была далеко не на том уровне, на котором должна быть, если хотим играть в Лиге чемпионов», — приводи слова Артеты BBC.
После 37 туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков и за тур до финиша чемпионата отстают от четвёртого места, которое занимает «Тоттенхэм», на два очка.
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