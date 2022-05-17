Аллегри — о Кьеллини: он познакомил меня с «Ювентусом» и всегда помогал мне

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча с «Лацио» (2:2) в 37-м туре итальянской Серии А поделился мнением о капитане команды Джорджо Кьеллини, для которого эта встреча стала последней на домашнем стадионе. Напомним, 12 мая Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса» по завершении сезона после 17 лет выступлений за клуб.

«Сегодняшний вечер был замечательным, полным эмоций. Это был вечер Кьеллини и Дибалы. Кьеллини многое дал футболу, продемонстрировал, c какой страстью и любовью нужно подходить к своей работе. Я бы ставил видео его игры в молодежных командах, чтобы показать, как нужно играть обороне. У него есть, чему поучиться, даже мне. Вместе с Бонуччи, Барцальи, Буффоном и Маркизио он познакомил меня с «Ювентусом» и всегда помогал мне», — приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб

Джорджо Кьеллини стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 560 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.