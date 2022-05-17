Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе «Ливерпуля» к Килиану Мбаппе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе команды к нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.
«Конечно, мы заинтересованы в Килиане Мбаппе, мы не слепы! Он нам нравится — если он вам не нравится, то вы должны задать себе вопрос! Однако, мы не можем участвовать в этой гонке. Должны быть задействованы другие клубы, но это нормально. Он по-прежнему отличный игрок», — приводит слова Клоппа Goal.
Ранее 23-летний футболист объявил, что в ближайшее время определится со своим будущим. Одним из основных вариантов продолжения карьеры игрока называется «Реал», в который он может перейти на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне французский нападающий провёл за «ПСЖ» 45 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 36 голов и сделал 26 результативных передачи.
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