Пауло Дибала заплакал после последнего домашнего матча за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не смог сдержать слёз после последнего домашнего матча за клуб.

В своём последнем матче «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2). После финального свистка Дибала, прощаясь с игроками и болельщиками, заплакал на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересован «Арсенал» и «Ньюкасл».

Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.

За сборную Аргентины Дибала выступает с 2015 года, за которую провёл 32 матча, записав в свой актив 2 гола.