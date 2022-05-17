Пауло Дибала заплакал после последнего домашнего матча за «Ювентус»
Поделиться
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не смог сдержать слёз после последнего домашнего матча за клуб.
В своём последнем матче «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» (2:2). После финального свистка Дибала, прощаясь с игроками и болельщиками, заплакал на футбольном поле.
Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересован «Арсенал» и «Ньюкасл».
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.
За сборную Аргентины Дибала выступает с 2015 года, за которую провёл 32 матча, записав в свой актив 2 гола.
Комментарии
- 17 мая 2022
-
02:16
-
02:14
-
01:55
-
01:51
-
01:41
-
00:55
-
00:50
-
00:38
-
00:23
-
00:08
-
00:03
- 16 мая 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:51
-
22:42
-
22:41
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
22:19
-
22:09
-
22:01
-
21:48
-
21:46
-
21:27
-
21:24
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:45
Партнерский контент