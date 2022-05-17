Джака резко высказался в адрес партнёров по «Арсеналу» после поражения от «Ньюкасла»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака эмоционально отреагировал на поражение команды в матче 37-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:2).

«С первой минуты и до 90-й мы не заслуживали сегодня быть на поле». То, что произошло, было провальным выступлением, и таким образом мы не заслуживаем играть в Лиге чемпионов, мы даже не заслуживаем играть в Лиге Европы. В данный момент это очень тяжело принять. Я не знаю, почему мы не делаем то, о чем просят тренеры. Если кто-то не готов к этой игре, оставайтесь дома. Возраст не имеет значения. Если вы не готовы или нервничаете, оставайтесь на скамейке запасных, оставайтесь дома, не приходите сюда. Нам нужно, чтобы у людей хватило смелости приходить сюда и играть. Мы знали, что эта игра, возможно, была для нас самой важной, но с такой производительностью это неприемлемо», — приводит слова Джаки The Guardian.

После 37 туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, записав в свой актив 66 очков и за тур до финиша чемпионата отстают от четвёртого места, которое занимает «Тоттенхэм», на два очка.