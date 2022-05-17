Источник: президент «Валенсии» угрожал футболисту в случае ухода из клуба

Президент Валенсии» Анил Мурти угрожал полузащитнику Карлосу Солеру в случае его ухода из команды.

По данным источника, в интернете появилась аудиозапись разговора Мурти с футболистом, в котором он угрожает футболисту прессой в случае его ухода из команды.

«Если ты уйдёшь бесплатно в январе, я убью тебя всей прессой. € 100 тыс. я поставлю. Ты должен принести деньги. Ты вырос в академии, и клуб вложил в тебя деньги», — приводит слова Мурти Superdeporte.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Солер принял участие в 31 матче в чемпионате Испании, записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.