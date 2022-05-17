«Валенсия» выступила с заявлением о скандале вокруг президента клуба

«Валенсия» выступила с заявлением по поводу информации о том, что президент клуба Анил Мурти угрожал полузащитнику Карлосу Солеру в случае его ухода из команды.

«Записи, опубликованные в Superdeporte, редактируются и фальсифицируются, чтобы передать ложное или предвзятое повествование в контексте общего разговора и попытаться вызвать споры. Superdeporte допустил серьезное нарушение профессиональной этики и посягательство на частную жизнь, опубликовав аудиозаписи, вырванные из контекста, из частной беседы и записанные незаконно без разрешения президента футбольного клуба «Валенсия» Анила Мурти. Этот шаг является частью клеветнической кампании против «Валенсии», которую Superdeporte проводит в последние месяцы. Эта кампания началась несколько месяцев назад, после того как клуб отклонил их предложение, в котором газета пыталась обеспечить свою экономическую жизнеспособность, взимая с «Валенсии» десятки тысяч евро за рекламу», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Контракт с клубом рассчитан до 2023 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн.