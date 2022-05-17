Опубликованы имена претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ. Роналду не попал в список

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022.

В список претендентов попали:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Мохамед Салах («Ливерпуль»);

Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»);

Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);

Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»);

Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»);

Букайо Сака («Арсенал Лондон»).

Таким образом, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список претендентов на награду.

Напомним, лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов высшего дивизиона Англии и футбольных экспертов.

До окончания сезона в АПЛ остался один тур.

Самые яркие покеры в АПЛ.