Опубликованы имена претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ. Роналду не попал в список
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Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022.
В список претендентов попали:
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»);
- Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»);
- Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»);
- Букайо Сака («Арсенал Лондон»).
Таким образом, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список претендентов на награду.
Напомним, лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов высшего дивизиона Англии и футбольных экспертов.
До окончания сезона в АПЛ остался один тур.
Самые яркие покеры в АПЛ.
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