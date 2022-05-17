Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликованы имена претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ. Роналду не попал в список

Опубликованы имена претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ. Роналду не попал в список
Комментарии

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона-2021/2022.

В список претендентов попали:

  • Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  • Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»);
  • Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
  • Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»);
  • Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»);
  • Букайо Сака («Арсенал Лондон»).

Таким образом, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в список претендентов на награду.

Напомним, лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов высшего дивизиона Англии и футбольных экспертов.

До окончания сезона в АПЛ остался один тур.

Самые яркие покеры в АПЛ.

Новость по теме
Фердинанд назвал смешным непопадание Роналду в список претендентов на звание «Игрок года»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022