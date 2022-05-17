Стали известны имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала на официальном сайте имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона.

В список попали:

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» (2 гола, 12 ассистов в 31 матче);

Фил Фоден, «Манчестер Сити» (9 голов и 5 ассистов в 27 играх);

Конор Галлахер, «Кристал Пэлас» (8 мячей и 3 голевые передачи в 31 матче);

Тайрик Митчелл, «Кристал Пэлас» (2 голевых паса в 33 играх, наибольшее число отборов в сезоне среди защитников);

Мэйсон Маунт, «Челси» (11 голов и 10 ассистов в 31 матче);

Аарон Рамсдейл, «Арсенал» (12 сухих матчей из 32, 86 сэйвов);

Деклан Райс, «Вест Хэм» (1 гол и 4 ассиста в 34 играх, третье место в лиге по числу передач среди полузащитников, второе – по количеству перехватов);

Букайо Сака, «Арсенал Лондон» (11 забитых мячей и 6 голевых передач в 26 матчах).

Напомним, лучшего игрока определят с помощью голосования среди болельщиков, 20 капитанов клубов высшего дивизиона Англии и футбольных экспертов.

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