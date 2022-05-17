Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Поделиться
Английская Премьер-лига опубликовала на официальном сайте имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2021/2022.
В список претендентов вошли:
- Томас Франк («Брентфорд», промежуточное 11 место в лиге);
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», первое место в лиге);
- Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед», 12 место в лиге);
- Юрген Клопп («Ливерпуль», второе место в лиге);
- Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 13 место в лиге).
Напомним, до окончания сезона в АПЛ остался один тур. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Ливерпуль» на 4 очка, однако «мерсисайдцы» провели на одну игру меньше.
Ранее АПЛ опубликовала списки претендентов на звание «Игрок года», а также на лучшего молодого игрока сезона-2021/2022.
Эпохе FIFA от EA конец. Что ждём от нового виртуального футбола?
Комментарии
- 17 мая 2022
-
07:00
-
06:36
-
06:36
-
06:22
-
06:15
-
05:55
-
05:45
-
05:38
-
05:21
-
05:07
-
04:56
-
04:15
-
04:04
-
03:09
-
02:50
-
02:34
-
02:16
-
02:14
-
01:55
-
01:51
-
01:41
-
00:55
-
00:50
-
00:38
-
00:23
-
00:08
-
00:03
- 16 мая 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:31
-
23:24
-
23:13
-
23:06
-
22:51
Партнерский контент