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Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
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Английская Премьер-лига опубликовала на официальном сайте имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2021/2022.

В список претендентов вошли:

  • Томас Франк («Брентфорд», промежуточное 11 место в лиге);
  • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», первое место в лиге);
  • Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед», 12 место в лиге);
  • Юрген Клопп («Ливерпуль», второе место в лиге);
  • Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 13 место в лиге).

Напомним, до окончания сезона в АПЛ остался один тур. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Ливерпуль» на 4 очка, однако «мерсисайдцы» провели на одну игру меньше.

Ранее АПЛ опубликовала списки претендентов на звание «Игрок года», а также на лучшего молодого игрока сезона-2021/2022.

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