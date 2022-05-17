Стали известны имена претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала на официальном сайте имена претендентов на звание лучшего тренера сезона-2021/2022.



В список претендентов вошли:

Томас Франк («Брентфорд», промежуточное 11 место в лиге);

(«Брентфорд», промежуточное 11 место в лиге); Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», первое место в лиге);

(«Манчестер Сити», первое место в лиге); Эдди Ха у («Ньюкасл Юнайтед», 12 место в лиге);

у («Ньюкасл Юнайтед», 12 место в лиге); Юрген Клопп («Ливерпуль», второе место в лиге);

(«Ливерпуль», второе место в лиге); Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 13 место в лиге).

Напомним, до окончания сезона в АПЛ остался один тур. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «Ливерпуль» на 4 очка, однако «мерсисайдцы» провели на одну игру меньше.

Ранее АПЛ опубликовала списки претендентов на звание «Игрок года», а также на лучшего молодого игрока сезона-2021/2022.

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