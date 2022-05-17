О’Хара: «Ливерпуль» должен отреагировать на переход Холанда в «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» Джейми О’Хара высказался о переходе 21-летнего звёздного норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в английский «Манчестер Сити».

«Наверное, многие подумают, что покупка такого нападающего – это последняя деталь в пазле Гвардиолы, но ведь в текущем сезоне они борются за победу в чемпионате без классического форварда.

Когда главные конкуренты приглашают Холанда, который, на мой взгляд, станет настоящей суперзвездой в Премьер-лиге, «Ливерпуль» должен отреагировать и пригласить кого-то большого, потому что в противном случае я чувствую, что они останутся позади.

Да, в прошлом году «Сити» потратил более € 100 млн на Грилиша, и вы можете сказать, что это было не лучшее подписание, которое они могли бы сделать, но тем не менее, это может сыграть роль в их победе в Премьер-лиге», — приводит слова О’Хары TalkSport.

Главные футболисты-однолюбы в АПЛ.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд принял участие в 24 матчах чемпионата Германии, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.