Илкай Гюндоган готов покинуть «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган готов покинуть клуб по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, немецкий футболист с турецкими корнями хочет получать постоянную игровую практику, однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не может ему этого гарантировать.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.
Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.
Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, а также в одном из клубов чемпионата Турции.
Главные качки в футболе.
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