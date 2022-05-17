Илкай Гюндоган готов покинуть «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган готов покинуть клуб по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, немецкий футболист с турецкими корнями хочет получать постоянную игровую практику, однако главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не может ему этого гарантировать.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Гюндоган провёл за «Сити» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевых передачи.

Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии» (Дортмунд) 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, а также в одном из клубов чемпионата Турции.

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