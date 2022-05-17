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Номинанты на «Игрока года» в АПЛ, Россия может остаться без трансляций ОИ. Главное к утру

Номинанты на «Игрока года» в АПЛ, Россия может остаться без трансляций ОИ. Главное к утру
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Стали известны претенденты на звание «Игрок года» в чемпионате Англии, Россия может остаться без показа Олимпийских игр – 2026, а на «Матч ТВ» произошёл необычный инцидент со звонком Артёму Дзюбе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Опубликованы имена претендентов на звание «Игрок года» в АПЛ. Роналду не попал в список.
  2. Россию могут оставить без трансляций Олимпиады-2026. Что происходит?!
  3. На «Матч ТВ» вместо Дзюбы вывели в эфир другого человека и спросили о будущем в «Зените».
  4. «Арсенал» уступил «Ньюкаслу» и отстал от «Тоттенхэма» на два очка в гонке за место в ЛЧ.
  5. Четвёртый день ЧМ-2022 по хоккею! Финляндия вынесла США!
  6. Пауло Дибала заплакал после последнего домашнего матча за «Ювентус».
  7. Игрок «Блэкпула» Джейк Дэниелс совершил каминг-аут.
  8. Заместитель комиссионера НХЛ заявил, что Кубок Стэнли не приедет в Россию в межсезонье.
  9. Названа сумма, которую «Реал» выплатит Килиану Мбаппе за подписание контракта.
  10. Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко.
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