Номинанты на «Игрока года» в АПЛ, Россия может остаться без трансляций ОИ. Главное к утру

Стали известны претенденты на звание «Игрок года» в чемпионате Англии, Россия может остаться без показа Олимпийских игр – 2026, а на «Матч ТВ» произошёл необычный инцидент со звонком Артёму Дзюбе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».