«Бавария» может подписать Ришарлисона на замену Левандовскому
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Нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде может сменить английскую Премьер-лигу на немецкую Бундеслигу, сообщает Bayern & Germany.
По сведениям источника, в переходе игрока заинтересована мюнхенская «Бавария», которая видит в нём потенциальную замену польскому нападающему Роберту Левандовскому, который летом может покинуть немецкую команду.
«Бавария» уже вступила в переговоры с английским клубом, но пока они находятся на начальной стадии.
В нынешнем сезоне АПЛ 25-летний бразильский нападающий Ришарлисон забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.
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