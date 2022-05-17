Президент «Баварии» — о Левандовском: у него контракт до 2023 года, и он его выполнит

Герберт Хайнер, являющийся президентом «Баварии», ответил на вопрос о будущем нападающего клуба Роберта Левандовского.

«Я говорю это постоянно в последние несколько дней: у Роберта Левандовского есть контракт с нашим клубом до 2023 года — и он его выполнит», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

Напомним, Левандовски перешёл в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 35 голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании текущего сезона и перейти в «Барселону».

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