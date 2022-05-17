«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария покинет команду в качестве свободного агента в конце сезона. Представители «Ювентуса» ведут переговоры с агентами аргентинского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, соглашение между 34-летним полузащитником и туринским клубом ещё не согласовано.

Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.

Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».

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