«Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «ПСЖ»
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария покинет команду в качестве свободного агента в конце сезона. Представители «Ювентуса» ведут переговоры с агентами аргентинского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, соглашение между 34-летним полузащитником и туринским клубом ещё не согласовано.
Ди Мария стал футболистом «ПСЖ» в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 92 гола и отдал 118 результативных передач.
Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».
Видеообзор. Кубок Италии, сезон-2021/22. «Интер» — «Ювентус»:
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