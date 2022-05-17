Ибрагимович определится с будущим в ближайшие дни, у Златана есть два варианта
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Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в ближайшее время намерен определиться со своим будущим. У 40-летнего футболиста есть два варианта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, шведский форвард может либо продлить соглашение с «Миланом» ещё на сезон, либо войти в группу ныне покойного агента Мино Райолы. Златан может либо также стать агентом, либо занять в компании другую должность.
В 26 матчах чемпионата и Кубка Италии нынешнего сезона Ибрагимович отметился восемью голами и тремя результативными передачами. За «Милан» нападающий выступает с января 2020 года.
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