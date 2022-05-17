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«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде

«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Жюлем Кунде
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде является одним из приоритетных кандидатов для усиления оборонительной линии «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» осведомлена, что французский защитник хочет покинуть «Севилью». Минувшим летом он не сумел присоединиться к «Челси», поскольку «Севилья» запросила за своего игрока € 90 млн.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Однако французский защитник «Севильи» рассматривается главным тренером «сине-гранатовых» как главный претендент для усиления обороны среди игроков, которые выступают в Испании.

Сообщается также, что Фернандо Наварро, заместитель спортивного директора «Севильи», имеет очень хорошие отношения с Хави и не исключено, что это поможет в переговорах по переходу французского защитника.

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