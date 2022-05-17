AS: Месси купит 35% акций «Интер Майами» и перейдёт в команду в 2023 году

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси летом 2023 года станет игроком клуба МЛС «Интер Майами». Об этом сообщает Diario AS.

По сведениям источника, 34-летний футболист также станет акционером команды и купит 35% акций. Месси собирается присоединиться к франшизе, которая принадлежит Дэвиду Бекхэму. Следующий сезон нападающий проведёт в парижском клубе.

Месси присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне на счету аргентинского футболиста 11 голов и 13 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона. До парижского клуба Месси всю карьеру играл за испанскую «Барселону».

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год. Видео:

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