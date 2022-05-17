«Можно пробить дно 1000 раз!» Экс-жена Мамаева — о попытке Павла урезать алименты на дочь

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева, сообщила об очередной попытке экс-супруга уменьшить объём алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

«Хотите новость!? Оказывается, можно пробить дно 1000 раз! Никогда не было, и вот опять. «Великий отец» Мамаев решил ещё уменьшить алименты на дочь. 1/6 тоже слишком много для него», — написала Алана Мамаева в своих соцсетях.

Напомним, в конце января 2022 года стало известно, что Павел Мамаев женился на новой возлюбленной Надежде Санько. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.

Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери. Позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6% дохода футболиста.