«Можно пробить дно 1000 раз!» Экс-жена Мамаева — о попытке Павла урезать алименты на дочь

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева, сообщила об очередной попытке экс-супруга уменьшить объём алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.
«Хотите новость!? Оказывается, можно пробить дно 1000 раз! Никогда не было, и вот опять. «Великий отец» Мамаев решил ещё уменьшить алименты на дочь. 1/6 тоже слишком много для него», — написала Алана Мамаева в своих соцсетях.
Напомним, в конце января 2022 года стало известно, что Павел Мамаев женился на новой возлюбленной Надежде Санько. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.
Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери. Позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6% дохода футболиста.
- 17 мая 2022
-
11:28
-
11:25
-
11:13
-
11:07
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:47
-
10:41
-
10:41
-
10:36
-
10:33
-
10:28
-
10:13
-
10:11
-
10:10
-
09:55
-
09:51
-
09:45
-
09:37
-
09:33
-
09:26
-
09:19
-
09:12
-
09:02
-
08:56
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:29
-
08:05
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:36