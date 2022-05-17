Маурицио Сарри заявил, что Милинкович-Савич не останется в Италии, если покинет «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о будущем сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
Вчера, 16 мая, в рамках 37-го тура Серии А «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2). Спасительный гол, после которого счёт в матче сравнялся, на 90+6-й минуте забил Сергей Милинкович-Савич. Благодаря этому результату римская команда обеспечила себе участие в Лиге Европы на сезон-2022/2023.
«В разговоре с президентом я убедился, что если Сергей Милинкович-Савич действительно покинет «Лацио», а это не будет лёгким трансфером, то он не останется выступать ни за один из итальянских клубов», — приводит слова Сарри Football Italia.
Ранее сообщалось, что в переходе 27-летнего сербского полузащитника заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Реал» (Мадрид).
- 17 мая 2022
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