Начался приём заявок в детские лагеря от футбольной академии FFC

Начался приём заявок на летние смены в спортивные детские лагеря дневного пребывания от футбольной академии FFC с развивающими занятиями для детей от 3 до 16 лет.



Руководитель академии Екатерина Табунова рассказала о направлениях и программах, которые подготовили на лето-2022 для детей, оставшихся в городе и готовых приобщиться к спорту.

«Лагеря находятся в удобных локациях по всей Москве, в местах с очень удобной логистикой, и вы сможете выбрать, что вам ближе.

Ребята в лагерях с 8:30 и до 19:00 будут не просто заняты, а увлечены спортом в самой мотивирующей обстановке. Для каждого возраста разработаны свои программы. И для малышей в том числе — с уклоном на творчество и обучающие занятия».



Общая программа включает:

➖ две спортивные тренировки в день;⠀

➖ английский язык;⠀

➖ шахматы (на выбор);

➖ развлекательные игры и мероприятия;

➖ двухразовое сбалансированное питание.⠀



При бронировании места до 1 июня действует скидка, количество мест ограничено.

Оставить заявку и узнать подробности можно на сайте: https://futurefc.ru/camp