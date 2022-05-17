Начался приём заявок в детские лагеря от футбольной академии FFC

Начался приём заявок на летние смены в спортивные детские лагеря дневного пребывания от футбольной академии FFC с развивающими занятиями для детей от 3 до 16 лет.
Руководитель академии Екатерина Табунова рассказала о направлениях и программах, которые подготовили на лето-2022 для детей, оставшихся в городе и готовых приобщиться к спорту.
«Лагеря находятся в удобных локациях по всей Москве, в местах с очень удобной логистикой, и вы сможете выбрать, что вам ближе.
Ребята в лагерях с 8:30 и до 19:00 будут не просто заняты, а увлечены спортом в самой мотивирующей обстановке. Для каждого возраста разработаны свои программы. И для малышей в том числе — с уклоном на творчество и обучающие занятия».
Общая программа включает:
➖ две спортивные тренировки в день;⠀
➖ английский язык;⠀
➖ шахматы (на выбор);
➖ развлекательные игры и мероприятия;
➖ двухразовое сбалансированное питание.⠀
При бронировании места до 1 июня действует скидка, количество мест ограничено.
Оставить заявку и узнать подробности можно на сайте: https://futurefc.ru/camp
- 17 мая 2022
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